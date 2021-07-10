Тихановська про зустріч з Лукашенком

Лідерка білоруської опозиції не хоче зустрічі з самопроголошеним президентом. Про це вона заявила в інтерв'ю.

Цікаво Тихановська заявила, що неофіційно зустрічалася з Зеленським

Я не впевнена, що мала б що сказати Лукашенкові. Ну що можна сказати людині, яка своїми наказами тримає в заручниках стільки людей? Через якого катують людей в тюрмах. Не знаю,

– зізналася політикиня.

Санкції проти Білорусі

На початку червня Тихановська закликала США ввести санкції проти оточення самопроголошеного президента, "Білоруськалію" та Мозирського НЗП. Вона наголосила, що в країні зростає кількість політв'язнів, тому діяти слід негайно. Без підтримки міжнародної спільноти Білорусь перетвориться на "Північну Корею Європи".

24 червня Європейський Союз ввів секторальні санкції проти калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора. Крім того, ЄС заборонив продавати Білорусі товари, які можуть бути використані у військових цілях, а також програмне забезпечення для моніторингу інтернету і телефонного зв'язку.

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