Білоруський журналіст Олександр Бураков у програмі "69" заявив, що наразі представники ЗМІ не розуміють, що відбувається. Він припустив, що більшість з них роздумує над тим, щоб їхати з країни.
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Що змушені робити журналісти
За словами Буракова, журналісти намагаються якомога менше часу проводити вдома. Коли вони йдуть на роботу, то намагаються пізно повернутися додому, бо вхід і вихід зараз є дуже небезпечними.
Журналіст зауважив, що коли виходить з дому, то також намагається спершу подивитися у вікна й перевірити, які авто є на паркувальному майданчику. При цьому важливо максимально швидко йти зі свого під'їзду в глибину мікрорайону, адже там нікого не будуть "брати".
Зараз йде глобальна зачистка. Ми були здивовані, що навіть ввечері до людей прийшли з обшуками,
– розповів Бураков.
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Що цьому передувало
- У Білорусі диктаторський режим Лукашенка продовжує наступ на опозиційні ЗМІ. Зокрема, 8 липня сайт видання "Наша Ніва" перестав працювати.
- Головний редактор видання Ягор Марцинович перестав виходити на зв'язок. На дзвінки також не відповідають кілька інших журналістів.
- У Білоруському КДБ 9 липня заявили про початок операції зі затримання людей, причетних до діяльності опозиційних телеграм-каналів.
- Мовиться про тих осіб, які причетні до організації "деструктивних" чатів. Вони нібито "вербували молодих людей для участі у нових масових заворушеннях".