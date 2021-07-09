Заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек повідомив, що під час проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій встановили особистості учасників опозиційних телеграм-каналів.
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Спецоперація зі "зачистки радикалів" у Білорусі
Наразі здійснюється широкомасштабна операція по зачистці від радикально налаштованих осіб,
– наголосив Бичек.
За його словами, мовиться саме про обшуки й затримання людей, які причетні до організації опозиційних телеграм-каналів та "деструктивних" чатів, які нібито "вербували молодих людей для участі у нових масових заворушеннях".
Закриття опозиційних сайтів у Білорусі: що відомо
- На території Білорусі 8 липня проходили обшуки й затримання опозиціонерів та журналістів, які працюють в недержавних виданнях.
- Зокрема, припинив працювати сайт видання "Наша Ніва". А головний редактор видання Ягор Марцинович перестав виходити на зв'язок. Крім того, на дзвінки не відповідають кілька інших журналістів.