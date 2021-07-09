Заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установили личности участников оппозиционных телеграм-каналов.
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Спецоперация по "зачистке радикалов" в Беларуси
Сейчас осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц,
– отметил Бычек.
По его словам, говорится именно об обысках и задержаниях людей, причастных к организации оппозиционных телеграм-каналов и "деструктивных" чатов, которые якобы "вербовали молодых людей для участия в новых массовых беспорядках".
Закрытие оппозиционных сайтов в Беларуси: что известно
- На территории Беларуси 8 июля проходили обыски и задержания оппозиционеров и журналистов, работающих в негосударственных изданиях.
- В частности, прекратил работать сайт издания "Наша Нива". А главный редактор издания Ягор Марцинович перестал выходить на связь. Кроме того, на звонки не отвечают несколько других журналистов.