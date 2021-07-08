В то же время лукашенковские силовики пришли с обысками к журналистам. С некоторыми работниками редакции потеряли связь.

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Задержание и обыски журналистов

В частности, на контакт не выходит главный редактор издания Ягор Марцинович.

В "Нашей Ниве" предполагают, что мужчину могли задержать. Есть информация, что вблизи его дома видели силовиков.

TUT.BY пишет, что заместитель Марциновича Артем Гарбацевич отметил, что причины задержания, обысков и закрытия сайта – неизвестны.

Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться,

– сказал он.

Журналист подтвердил факт обысков в домах некоторых работников "Нашей Нивы". По его словам, известно, что силовики были в редакции.

Однако неизвестно, кого могли задержать, ведь там находились не все сотрудники.

Отсутствует связь с журналистами

Артем Гарбацевич отметил, что также пытаются выяснить с кем отсутствует связь – пока это четыре человека.

Мы не знаем, по какой причине связь отсутствует. Может быть, они спят. Будем на это надеяться, хотя мы продолжаем выяснять ситуацию, чтобы понимать перспективы и чем вызваны претензии,

– добавил заместитель главного редактора.

Кроме этого, неизвестно о ситуации на банковских счетах "Нашей Нивы". Связи с бухгалтером издания – нет.