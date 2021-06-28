В редакции отметили, что таким образом хотят обезопасить своих сотрудников и читателей в связи с иском о признании материалов TUT.BY "экстремистскими" в Беларуси.
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В то же время удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения, что команда портала потеряла доступ к соцсетям, но журналисты заверили, что сохраняют доступ к каналу.
В СМИ пояснили, что удаление отметки верификации в Telegram является необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить авторов и читателей.
Сделать это (переименовать канал – 24 канал) через несколько минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее,
– отметили в TUT.BY.
В редакции добавили: "У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не потеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было".
Что этому предшествовало: коротко
- Сайт TUT.BY 18 мая заблокировали, а счета компании заморозили. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов и задержали 15 человек.
- В июне МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы и соцсети издания. Суд должен был 24 июня принять решение, но рассмотрение иска министерства отсрочили.