В редакции отметили, что таким образом хотят обезопасить своих сотрудников и читателей в связи с иском о признании материалов TUT.BY "экстремистскими" в Беларуси.

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В то же время удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения, что команда портала потеряла доступ к соцсетям, но журналисты заверили, что сохраняют доступ к каналу.

В СМИ пояснили, что удаление отметки верификации в Telegram является необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить авторов и читателей.

Сделать это (переименовать канал – 24 канал) через несколько минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее,

– отметили в TUT.BY.

В редакции добавили: "У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не потеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было".

Обратите внимание! TUT.BY является крупнейшим в Беларуси интернет-холдингом. Сам портал – крупнейшее независимое интернет-СМИ в стране. С августа 2020 года издание освещает акции против режима Лукашенко.

Что этому предшествовало: коротко