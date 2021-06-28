У редакції зазначили, що таким чином хочуть убезпечити своїх співробітників і читачів в зв'язку з позовом про визнання матеріалів TUT.BY "екстремістськими" у Білорусі.
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Водночас видалення постів і позначки верифікації викликало підозри, що команда порталу втратила доступ до соцмереж, але журналісти запевнили, що зберігають доступ до каналу.
У ЗМІ пояснили, що видалення позначки верифікації в Telegram необхідністю мати можливість швидко перейменувати його в разі визнання "екстремістським", щоб убезпечити авторів і читачів.
Зробити це (перейменувати канал – 24 канал) за кілька хвилин після рішення суду не можна, ми вирішили підготуватися заздалегідь,
– зазначили у TUT.BY.
У редакції додали: "У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Люди, які зараз ведуть канал, перебувають за кордоном, спроб зламу не було".
Що цьому передувало: коротко
- Сайт TUT.BY 18 травня заблокували, а рахунки компанії заморозили. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податкі і затримали 15 осіб.
- У червні МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали та соцмережі видання. Суд повинен був 24 червня ухвалити рішення, але розгляд позову міністерства відтермінували.