Белорусский журналист Александр Бураков в программе "69" заявил, что пока представители СМИ не понимают, что происходит. Он предположил, что большинство из них раздумывает над тем, чтобы уезжать из страны.
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Что вынуждены делать журналисты
По словам Буракова, журналисты стараются как можно меньше времени проводить дома. Когда они идут на работу, то пытаются поздно вернуться домой, потому что вход и выход сейчас являются очень опасными.
Журналист заметил, что когда выходит из дома, то также пытается сначала посмотреть в окна и проверить, какие авто есть на парковочной площадке. При этом важно максимально быстро уходить из своего подъезда в глубину микрорайона, ведь там никого не будут "брать".
Сейчас идет глобальная зачистка. Мы были удивлены, что даже вечером к людям пришли с обысками,
– рассказал Бураков.
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Что этому предшествовало
- В Беларуси диктаторский режим Лукашенко продолжает наступление на оппозиционные СМИ. В частности, 8 июля сайт издания "Наша Нива" перестал работать.
- Главный редактор издания Ягор Марцинович перестал выходить на связь. На звонки также не отвечают несколько других журналистов.
- В Белорусском КГБ 9 июля заявили о начале операции по задержанию людей, причастных к деятельности оппозиционных телеграм-каналов.
- Речь идет о тех лицах, которые причастны к организации "деструктивных" чатов. Они якобы "вербовали молодых людей для участия в новых массовых беспорядках".