Тихановская о встрече с Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции не хочет встречи с самопровозглашенным президентом. Об этом она заявила в интервью.

Интересно Тихановская заявила, что неофициально встречалась с Зеленским

Я не уверена, что должна была бы сказать Лукашенко. Ну что можно сказать человеку, который своими приказами держит в заложниках столько людей? При котором пытают людей в тюрьмах. Не знаю,

– призналась политик.

Санкции против Беларуси

В начале июня Тихановская призвала США ввести санкции против окружения самопровозглашенного президента, "Беларуськалия" и Мозырского НЗП. Она отметила, что в стране растет число политзаключенных, поэтому действовать нужно немедленно. Без поддержки международного сообщества Беларусь превратится в "Северную Корею Европы".

24 июня Европейский Союз ввел секторальные санкции против калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора. Кроме того, ЕС запретил продавать Беларуси товары, которые могут быть использованы в военных целях, а также программное обеспечение для мониторинга интернета и телефонной связи.

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