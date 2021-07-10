Жодних контактів немає

З самого початку команда Тихановської та інші демократичні сили намагалися сконтактуватися з неофіційною Росією. Про це лідерка білоруської опозиції заявила в інтерв'ю.

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Ми хотіли дати зрозуміти Росії, що ми відкриті до діалогу, що хотіли б почути вашу позицію щодо кризи в Білорусі. Але там чомусь глуха стіна. Поки не було контактів,

– розповіла політикиня.

Стосунки Тихановської з Росією: коротко

У 2020 році лідерка опозиції казала, що Білорусь "дружить" з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому вона закликала його посприяти усуненню з посади диктатора Олександра Лукашенка.

Водночас політикиня перебувала у міждержавному розшуку на території Росії. Підстава – кримінальні справи у Білорусі. 15 червня 2021 року стала відомо, що Тихановську прибрали з бази російського міністерства внутрішніх справ.

Там пояснили, що оголошували політикиню у розшук на території країн СНД з ініціативи Мінська, тому всі питання – до білоруських правоохоронців.

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