Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Володимир Путін має виступини посередником під час переговорів з режимом Лукашенка про передачу влади. Водночас до процесу можуть бути залучені лідери інших держав.

Про це Тихановська сказала на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає TUT.by. Водночас вона попросила більшої підтримки саме від Німеччини.

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Ми хочемо запросити Путіна, щоб він був медіатором разом з лідерами інших держав, щоб простимулювати діалог між теперішньою білоруською владою і народом. Ми хочемо вирішити цю проблему, але розв'язати її повинні самі,

– наголосила Тихановська.

Вона додала, що рішення політичної кризи в Білорусі – справа самих білорусів, а не Москви. Відтак, Путін не повинен вирішувати долю білоруського народу.

Водночас Тихановська розповіла, що б сказала Путіну, якби він таки погодився взяти участь у переговорах.

"Пане Путін, я розумію, що пан Лукашенко як президент для вас цілком зручний. Але ми – самостійна, суверенна країна. Ми з вами дружимо, і ця дружба залишиться. Але нам потрібен інший президент, той, який працює не для себе, а на благо країни і народу. Але це нічого не змінить в наших відносинах з Росією", – розповіла вона.

Білоруська політикиня також уточнила, чого хоче від Німеччини загалом та від Меркель зокрема.

Берлін має допомогти у реабілітації поранених під час протестів білорусів, у підтримці студентів і незалежних журналістів.

А ось Меркель могла б безпосередньо допомогти білорусам вирішити кризу.Тихановська попросила Меркель взяти на себе роль лідера в цьому процесі.

Зверніть увагу! Зустріч Тихановської і Меркель тривала 45 хвилин. За словами Тихановської, вона розповідала про протести і репресії в Білорусі, зростаючу кількість політв'язнів. Вона пояснила, що протести в Білорусі не є боротьбою проти Росії або Європи, а головна мета людей – проведення нових виборів якнайшвидше.

Цікаво, що попри те, що Тихановська хотіла б бачити Путіна за столом переговорів щодо долі Білорусі, у Росії її вже оголосили у розшук. Окрім того, днями у Кремлі додали, що не планують контактів Путіна з екскандидаткою у президенти Білорусі Тихановською.

Зауважимо, що протести в Білорусі тривають вже майже 2 місяці. Люди висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів, перемогу на яких нібито здобув Олександр Лукашенко. Детальніше про протести в Білорусі читайте за посиланням.