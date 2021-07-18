Лидер белорусской оппозиции прибыла в США 18 июля. Там она проведет ряд встреч и даст интервью ведущим мировым СМИ.

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Первая встреча

В аэропорту белорусскую оппозиционерку встретила Джули Фишер – госпожа посол США в Беларуси. Тихановская опубликовала в своем твиттере соответствующее видео. "Меня встретила госпожа посол США – это большая честь! Она без устали работает, чтобы поддержать Беларусь. Я очень рада начать свой визит и надеюсь, что он поможет нам на пути к демократии", – написала политик.

Тихановская прибыла в США: смотрите видео с ее соцсетей

Уже в 14:00 по местному времени Тихановская встретится в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры. Мероприятие состоится в Freedom Plaza.

Что Тихановська будет делать в США