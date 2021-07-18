Лидер белорусской оппозиции прибыла в США 18 июля. Там она проведет ряд встреч и даст интервью ведущим мировым СМИ.
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Первая встреча
В аэропорту белорусскую оппозиционерку встретила Джули Фишер – госпожа посол США в Беларуси. Тихановская опубликовала в своем твиттере соответствующее видео. "Меня встретила госпожа посол США – это большая честь! Она без устали работает, чтобы поддержать Беларусь. Я очень рада начать свой визит и надеюсь, что он поможет нам на пути к демократии", – написала политик.
Тихановская прибыла в США: смотрите видео с ее соцсетей
Уже в 14:00 по местному времени Тихановская встретится в Вашингтоне с представителями белорусской диаспоры. Мероприятие состоится в Freedom Plaza.
Что Тихановська будет делать в США
- В начале недели у нее уже запланированы встречи на высоком уровне в Государственном департаменте – 19 июля, и в Белом доме – 20 июля. Кроме этого, Тихановская приглашена на торжественное открытие двухпартийного белорусского кокуса "Друзья Беларуси" в американском Конгрессе.
- Оппозиционерка также планирует встретиться с американскими сенаторами, членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партий. Впоследствии политик пообщается и с Самантой Пауэр, председателем USAID – американского агентства по международной помощи.
- Тихановская намерена дать интервью изданиям CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America и провести встречу с Washington Post.