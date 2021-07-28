Встреча американского лидера и экс-кандидатки в президенты Беларуси состоялась в Белом доме.
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О чем говорили Тихановская и Байден
Конечно же, Байден и Тихановская говорили о ситуации в Беларуси и механизмах преодоления кризиса.
После разговора с президентом США Светлана Тихановская кратко очертила результаты переговоров.
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Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас.
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Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые соглашения, подписанные нелегитимным режимом, – незаконны.
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Решением кризиса могут стать только новые честные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без всяких условий.
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Кризис в Беларуси должен быть на повестке дня в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.
Какие впечатления у сторон после встречи
Лидер оппозиции отметила, что она приехала не одна – с ней все те, кто борется с режимом Лукашенко и страдает от него.
Я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч белорусов, которые прошли через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече. Как белоруска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему,
– заверила Тихановская
Джо Байден тоже поделился своими впечатлениями. И еще он отметил, что США поддерживают белорусский народ.
Для меня было честью встретиться с госпожой Тихановской в Белом доме сегодня утром. США поддерживают белорусский народ на его пути к демократии и общим правам человека,
– сказал президент.
Визит Тихановской в США: Главные новости
- 18 июля 2021 года бывшая кандидатка в президенты Беларуси прибыла в США с рабочим визитом. В аэропорту ее встретила Джули Фишер – госпожа посол США в Беларуси.
- 19 июля 2021 года она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Чолле.