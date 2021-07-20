Так, 19 июля политик провела переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Чолле.
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О чем говорили стороны
Во время этих встреч стороны обсудили ряд вопросов, в частности "захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованной режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку отомстить ЕС".
Светлана Тихановская также призвала Соединенные Штаты:
- принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ;
- поддержать гражданское общество;
- усилить экономическое давление на режим;
- синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.
Дать сигнал России, что она может играть конструктивную роль в решении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под сомнение суверенитет Беларуси и безопасность целого региона,
– добавляют у Тихановской.
Живет Беларусь, – Энтони Блинкен
Энтони Блинкен после встречи со Светланой Тихановской на своей странице в твитере отметил, что вместе с Викторией Нуланд они поздравили белорусскую оппозиционерку в Государственном департаменте.
Мы обсудили выход из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных, инклюзивный диалог и новые выборы. Жыве Беларусь!
– написал дипломат.