Так, 19 липня політикиня провела переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепу Дереком Чолле.
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Про що говорили сторони
Під час цих зустрічей сторони обговорили низку питань, зокрема "захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу помститися ЄС".
Світлана Тихановська також закликала Сполучені Штати:
- ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ;
- підтримати громадянське суспільство;
- посилити економічний тиск на режимЛукашенка;
- синхронізувати дії з ЄС, Великобританією та Канадою.
Дати сигнал Росії, що вона може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи у Білорусі, тоді Лукашенко не буде ставити під сумнів суверенітет Білорусі та безпеку цілого регіону,
– додають у Тихановської.
Жыве Беларусь, – Блінкен
Ентоні Блінкен після зустрічі зі Світланою Тихановською на своїй сторінці у твітері зазначив, що разом з Вікторією Нуланд вони привітали білоруську позиціонерку у Державному департаменті.
Ми обговорили вихід із політичної кризи: звільнення всіх політичних в'язнів, інклюзивний діалог та нові вибори. Жыве Беларусь!
– написав дипломат.