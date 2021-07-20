Так, 19 липня політикиня провела переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном, його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд і радником Держдепу Дереком Чолле.

Читайте також Тихановська прибула з візитом до США: перше відео

Про що говорили сторони

Під час цих зустрічей сторони обговорили низку питань, зокрема "захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу помститися ЄС".

Світлана Тихановська також закликала Сполучені Штати:

ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ;

підтримати громадянське суспільство;

посилити економічний тиск на режимЛукашенка;

синхронізувати дії з ЄС, Великобританією та Канадою.

Дати сигнал Росії, що вона може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи у Білорусі, тоді Лукашенко не буде ставити під сумнів суверенітет Білорусі та безпеку цілого регіону,

– додають у Тихановської.

Жыве Беларусь, – Блінкен

Ентоні Блінкен після зустрічі зі Світланою Тихановською на своїй сторінці у твітері зазначив, що разом з Вікторією Нуланд вони привітали білоруську позиціонерку у Державному департаменті.

Ми обговорили вихід із політичної кризи: звільнення всіх політичних в'язнів, інклюзивний діалог та нові вибори. Жыве Беларусь!

– написав дипломат.