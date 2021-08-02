Приговор журналисту объявили 2 августа. 50-летнего Сергея Гордиевича обвиняют в оскорблении самопровозглашенного президента Беларуси и двух милиционеров в чате телеграм-канала "Реальный Дрогичин".
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Гордиевича признали виновным по трем статьям
Мужчине присудили 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима – к сроку Гордиевича зачислили несколько дней задержания и домашний арест. В то же время меру пресечения изменили с подписки о невыезде на содержание под стражей.
Согласно информации правозащитного центра "Вясна", журналиста признали виновным по трем статьям:
- "Оскорбление представителей власти в связи с исполнением служебных обязанностей";
- "Распространение ложных и таких, которые наносят ущерб репутации другого лица данных, которые содержат обвинения в совершении тяжкого преступления";
- "Публичное оскорбление президента Беларуси".
Кроме того, от Сергея Гордиевича требуют выплатить компенсацию 2 тысячи белорусских рублей за "моральный ущерб" двум милиционерам.
Задержание Сергея Гордиевича: коротко
- Еще 22 декабря 2020 года журналиста задержали на пути из Дрогичина в Брест. Его держали под арестом 72 часа, в то же время в квартире провели обыск.
- После соответствующих событий Гордиевич отбыл несколько месяцев под домашним арестом. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде в мае 2021 года.
- Сергей Гордиевич не признал своей вины. Приговор должны были объявить еще 19 июля, однако из-за ухудшения состояния здоровья журналиста рассмотрение дела продлили.