Про це білоруська опозиціонерка повідомила в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.
Читайте також США повідомлять про нові санкції проти Білорусі в річницю виборів, – ЗМІ
Ми повинні відійти розуміння, що без Росії у Білорусі нічого не можна вирішити. Це неправильно. Ми незалежна країна,
– сказала вона.
Санкції проти режиму Лукашенка
CNN з посиланням на джерело у Конгресі США пише, що Світлана Тихановська передала адміністрації Джо Байдена конкретний список тих, кого хотіла б бачити під санкціями.
- Політикиня закликала Білий дім ввести більш жорсткі обмеження.
Санкції проти Білорусі: що відомо
- ЄС 21 червня запровадив санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.
- Під обмеження Євросоюзу потрапили 78 фізичних та 8 юридичних осіб.
- США ввели санкції проти 16 білорусів і 6 правоохоронних організацій.
До теми Члени сім'ї Лукашенка в списку: ЄС ввів 4 пакет санкцій проти Білорусі