Про це білоруська опозиціонерка повідомила в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

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Ми повинні відійти розуміння, що без Росії у Білорусі нічого не можна вирішити. Це неправильно. Ми незалежна країна,

– сказала вона.

Санкції проти режиму Лукашенка

CNN з посиланням на джерело у Конгресі США пише, що Світлана Тихановська передала адміністрації Джо Байдена конкретний список тих, кого хотіла б бачити під санкціями.

Політикиня закликала Білий дім ввести більш жорсткі обмеження.

Санкції проти Білорусі: що відомо

ЄС 21 червня запровадив санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Під обмеження Євросоюзу потрапили 78 фізичних та 8 юридичних осіб.

США ввели санкції проти 16 білорусів і 6 правоохоронних організацій.

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