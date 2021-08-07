Про нові американські санкції проти режиму Олександра Лукашенка видання повідомляє з посиланням на власне на джерело в Конгресі.

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США введе нові санкції проти Білорусі

Санкції оголосять в ознаменування річниці виборів у цій східноєвропейській країні, які міжнародна спільнота засудила як шахрайство,

– йдеться у повідомленні.

Водночас наразі невідомо, на що саме будуть націлені нові санкції. Однак наголошується, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Вашингтона передала адміністрації Джо Байдена конкретний список компаній, які вона хотіла б бачити під санкціями.

Зокрема, у цьому переліку є компанії, монополізовані режимом Лукашенка і його соратниками. Наприклад, йдеться про калійну компанію "Білоруськалій", а також нафтові, лісові та сталеливарні підприємства.

Тихановська закликала Байдена ввести нові санкції, адже попередні обмеження США щодо Білорусі, на її думку, були "символічними" і "моральними санкціями".

Вибори президента у Білорусі та протести після них: коротко

Президентські вибори у Білорусі пройшли 9 серпня 2020 року. У них нібито переміг Олександр Лукашенко.

Після цього у країні почалися масові протести через фальсифікацію результатів голосувань. Відтоді влада арештувала сотні опозиціонерів, є й загиблі.

Міжнародна спільнота також не визнає результатів виборів. Проти Лукашенка, його оточення і деяких білоруських компаній ЄС і США ввели низку санкцій.

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