Територія табору розташована неподалік селища Новоколосово. Це колишнє радянське ракетне сховище площею 200 гектарів.
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Частину бараків відремонтували
ЗМІ припускають, що частина могла бути відремонтована. Цілком можливо, що табір оточили електрифікованою огорожею, тут працює військова охорона. На будівлях – вікна з ґратами та світловідбивальне скло.
Доказів, що у таборі є в'язні, немає
У CNN, проте, зауважили, що всередину приміщень доступу не було, отож, чи є там в'язні зараз – невідомо. Джерела у західній розвідці підтвердили: це може бути табором для політв'язнів, проте доказів цього немає.
Самі ж жителі Новоколосова називають місце "табором".
Мій друг Саша, будівельник, сказав мені, що вони відремонтували це місце. Є три рівні колючого дроту, і він електрифікований. Я збирав гриби тут, коли до мене підійшов військовий і сказав, що я не можу туди ходити,
– сказав місцевий житель.
Дивіться відео про можливий табір / Відео CNN:
Франак Вячорка – радник Світлани Тихановської зазначив, що влада може будувати якісь табори замість в'язниць. Адже режим хоче бути більш підготовлений до протестів, ніж це було торік.
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