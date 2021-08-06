Територія табору розташована неподалік селища Новоколосово. Це колишнє радянське ракетне сховище площею 200 гектарів.

До теми 27 років диктатурі: як Лукашенко перетворив Білорусь у заповідник СРСР

Частину бараків відремонтували

ЗМІ припускають, що частина могла бути відремонтована. Цілком можливо, що табір оточили електрифікованою огорожею, тут працює військова охорона. На будівлях – вікна з ґратами та світловідбивальне скло.

Доказів, що у таборі є в'язні, немає

У CNN, проте, зауважили, що всередину приміщень доступу не було, отож, чи є там в'язні зараз – невідомо. Джерела у західній розвідці підтвердили: це може бути табором для політв'язнів, проте доказів цього немає.

Самі ж жителі Новоколосова називають місце "табором".

Мій друг Саша, будівельник, сказав мені, що вони відремонтували це місце. Є три рівні колючого дроту, і він електрифікований. Я збирав гриби тут, коли до мене підійшов військовий і сказав, що я не можу туди ходити,

– сказав місцевий житель.

Дивіться відео про можливий табір / Відео CNN:

Франак Вячорка – радник Світлани Тихановської зазначив, що влада може будувати якісь табори замість в'язниць. Адже режим хоче бути більш підготовлений до протестів, ніж це було торік.

Читайте також Казаський сценарій: Лукашенко змінює конституцію Білорусі та послаблює роль президента

Зверніть увагу! Згідно з даними правозахисного центра "Весна" політичними в'язнями у Білорусі стали 608 осіб. Лише у липні 2021 року 88 людей були покарані і отримали 975 діб арешту.