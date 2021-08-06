Территория лагеря расположена недалеко от поселка Новоколосово. Это бывшее советское ракетное хранилище площадью 200 гектаров.

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Часть бараков отремонтировали

СМИ предполагают, что часть могла быть отремонтирована. Вполне возможно, что лагерь окружили электрифицированной оградой, здесь работает военная охрана. На зданиях – окна с решеткой и светоотражающее стекло.

Доказательств, что в лагере есть заключенные, нет

В CNN, однако, отметили, что внутрь помещений доступа не было, так что есть ли там заключенные сейчас – неизвестно. Источники в западной разведке подтвердили: это может быть лагерем для политзаключенных, однако доказательств этого нет.

Сами же жители Новоколосова называют место "лагерем".

Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Есть три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я собирал грибы здесь, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу туда ходить,

– сказал местный житель.

Смотрите видео о возможном лагере / Видео CNN:

Франак Вячорка – советник Светланы Тихановской отметил, что власти могут строить какие-то лагеря вместо тюрем. Ведь режим хочет быть более подготовлен к протестам, чем это было в прошлом году.

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Обратите внимание! Согласно данным правозащитного центра "Весна" политическими заключенными в Беларуси стали 608 человек. Только в июле 2021 года 88 человек были наказаны и получили 975 суток ареста.