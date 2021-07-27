Изменения будут разрешать лишь 2 президентских срока и ограничивать полномочия главы государства. Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич сообщил, что большая часть обновлений была готова еще в 2019 году.

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Однако в 2019 году белорусский режим не ускорял события, поскольку Кремль активно давил на Минск, чтобы ускорить создание Союзного государства. Если бы проводили конституционные реформы, то это бы могло временно ослабить переговорные позиции Беларуси.

Поэтому об изменениях в Конституции поговорили и забыли. Через год в Беларуси начались массовые протесты на фоне фальсификации президентских выборов. Они дали властям понять, что трансформации необходимы.

Белорусское общество ожидает перемен

Проект изменений в Конституцию обнародовали на сайте объединения "Круглый стол демократических изменений". Его возглавляет Юрий Воскресенский, который входит в состав официальной конституционной комиссии, разрабатывающей изменения в главный закон.

По словам экспертов, появление проекта конституционной реформы на сайте Общественного объединения – это способ Лукашенко прозондировать общественные настроения.

Это своеобразное продолжение обсуждения их идей с, прежде всего, провластным кругом элит и организаций. Попытка понять, как они все воспримут,

– отметил аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Он добавил, что руководящий режим беспокоится из-за транзита власти. То есть, как все будет происходить, когда Лукашенко перестанет возглавлять страну, будет ли он и его семья в безопасности.

Казахский сценарий

Обнародованный проект реформирования конституции предусматривает лишь 2 президентских срока по 5 лет. Эксперты пояснили, что пока не говорится о путинской схеме обнуления президентских сроков после внесения изменений в Конституцию.

Обратите внимание Лукашенко отказался от части полномочий

Лукашенко обнулил сроки еще раньше – в 1996 году. Уже через 8 лет убрал ограничения на избрание президентом для одного человека. Аналитики считают, что Лукашенко готовит казахский сценарий, когда президент формально уходит с должности, но при этом сохраняет влияние на всю властную систему.

"Следовательно, он продлит полномочия еще на 10 лет", – сказал Андрей Егоров.

Изменения в Конституцию Беларуси – декоративные

Именно для этого в проекте изменений к конституции усилена роль Общенациональных белорусских сборов, которые сейчас фактически не действуют. Также реформы предусматривают передачу части президентских полномочий другим ветвям власти.

"Это затягивание процесса политического противостояния со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами, когда они просто поймут, что санкционный давление нет смысла", – рассказал Игар Тышкевич.

Лукашенко готовит ловушку для оппозиции

Эксперты считают, что игра Лукашенко у либерала – это ловушка для оппозиции. Поскольку конституционную реформу вынесут на референдум. Тогда гражданам придется выбирать между старой и новой конституциями Лукашенко.

"И это попытка легитимности Александра Лукашенко. Он скажет, что был референдум, а граждане поддержали президента Лукашенко в любом случае", – пояснил Игар Тышкевич.

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Оппозиция не может противодействовать режиму

Однако оппозиция ничего не может противопоставить режиму Лукашенко. Ее часть уехала в Польшу. Лидер оппозиции Светлана Тихановская – в политическом убежище в Литве. Остальные – за решеткой в Беларуси.

"Оппозиция вряд ли сможет что-то сделать сегодня, кроме как удержать симпатии большинства населения Беларуси, превращая это в длительный режим противостояния и гражданской обороны", – сказал Андрей Егоров.

Кстати. 15 марта Лукашенко встретился с комиссией, которая будет изменять конституцию. Самопровозглашенный президент сказал, что необходимо организовать широкое обсуждение. Также он анонсировал референдум по главному закону. Он должен состояться в начале 2022 года.

Оппозиционные силы, которые несмотря на репрессии еще действуют в Беларуси, продвигают идею альтернативных изменений в Конституцию. Их разработала Общественная Конституционная палата.

Однако не стоит ожидать, что режим будет считаться с этими предложениями, пока Лукашенко удерживает в своих руках все рычаги власти. Поэтому на референдум вынесут лишь выгодный для него проект изменений в главный закон государства.

Лукашенко будет менять Конституцию: смотрите видео