Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передадут правительству и местным органам власти. Соответствующий приказ Лукашенко подписал 22 июля 2021 года.

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Лукашенко лишился полномочий касательно приватизации

Приватизация государственной собственности касалась полномочий президента от 1998 года. Впрочем, Лукашенко не лишается всех их, а отдает только маленькую частицу.

Согласно внесенным правкам функции главы государства о согласовании эмиссии дополнительных выпусков акций для ОАО, выпускающих сельскохозяйственную продукцию, передали правительству. Если же они находятся в собственности районов или других админединицах – то областным исполнительным комитетам.

Авторитаризм Лукашенко