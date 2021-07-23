Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передадут правительству и местным органам власти. Соответствующий приказ Лукашенко подписал 22 июля 2021 года.
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Лукашенко лишился полномочий касательно приватизации
Приватизация государственной собственности касалась полномочий президента от 1998 года. Впрочем, Лукашенко не лишается всех их, а отдает только маленькую частицу.
Согласно внесенным правкам функции главы государства о согласовании эмиссии дополнительных выпусков акций для ОАО, выпускающих сельскохозяйственную продукцию, передали правительству. Если же они находятся в собственности районов или других админединицах – то областным исполнительным комитетам.
Авторитаризм Лукашенко
- Лукашенко в западных СМИ часто называют "последним диктатором Европы".
- Все из-за авторитарный режим правления, использование административного ресурса на выборах, ограничение свободы СМИ, репрессии противников режима.
- По состоянию на 2021 год занимает должность дольше всех европейских глав государств, кроме монархов – 27 лет.
- Из-за нарушений гражданских прав и прав человека Лукашенко со свитой давно в черном списке цивилизованного мира. Европейский Союз ввел санкции с 1998 года, а США с 2006 года.
- Усилили санкции после кровавых зачисток протестов в Беларуси и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
- Впрочем, сам Лукашенко после этого начал еще жестче относиться к населению: позволил армии подавлять протесты, а в СМИ провел десятки обысков и задержаний.