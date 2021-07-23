Частину президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності, передадуть уряду і місцевим органам влади. Відповідний наказ Лукашенко підписав 22 липня 2021.
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Лукашенко позбувся повноважень щодо приватизації
Приватизація державної власності стосувалася повноважень президента від 1998 року. Втім, Лукашенко не позбавляється усіх із них, а віддає лише маленьку частинку.
За внесеними правками функції глави держави про погодження емісії додаткових випусків акцій для ВАТ, що випускають сільськогосподарську продукцію, передали уряду. Якщо ж вони перебувають у власності районів чи інших адмінодиниць – то обласним виконавчим комітетам.
Авторитаризм Лукашенка
- Лукашенка у західних ЗМІ часто називають "останнім диктатором Європи".
- Усе через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму.
- Станом на 2021 рік перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав, крім монархів – 27 років.
- Через порушення громадянських прав і прав людини Лукашенко зі свитою давно в чорному списку цивілізованого світу. Європейський Союз ввів санкції з 1998 року, а США з 2006 року.
- Посилили санкції після кривавих зачисток протестів у Білорусі і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- Втім, сам Лукашенко після цього почав ще жорсткіше ставитися до населення: дозволив армії придушувати протести, а у ЗМІ спрямував десятки обшуків і затримань.