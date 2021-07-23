Частину президентських функцій, що стосуються приватизації державної власності, передадуть уряду і місцевим органам влади. Відповідний наказ Лукашенко підписав 22 липня 2021.

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Лукашенко позбувся повноважень щодо приватизації

Приватизація державної власності стосувалася повноважень президента від 1998 року. Втім, Лукашенко не позбавляється усіх із них, а віддає лише маленьку частинку.

За внесеними правками функції глави держави про погодження емісії додаткових випусків акцій для ВАТ, що випускають сільськогосподарську продукцію, передали уряду. Якщо ж вони перебувають у власності районів чи інших адмінодиниць – то обласним виконавчим комітетам.

Авторитаризм Лукашенка