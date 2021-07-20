Как Лукашенко стал президентом

Будущий диктатор пришел к власти вполне законно, через выборы.

На президентских выборах 1994 года директор совхоза "Городец" большим фаворитом не был. Лукашенко находился в тени бывшего партократа, а тогда действующего премьера – Вячеслава Кебича и лидера Белорусского Народного Фронта – Зенона Позняка.

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Белорусские аналоги украинских Кучмы и Чорновола недооценили Лукашенко, который себя позиционировал как третью силу.

Лукашенко – путь к власти:

Эксцентричный аграрий с репутацией "совка" (Лукашенко единственный из белорусского парламента не голосовал в 1991 за ратификацию Беловежских соглашений) и прошлым армейского политрука действовал очень хитро и построил избирательную кампанию на откровенном популизме и обещаниях всем всего, особенно в условиях кризиса 90-х, а также – тихеньких заигрываниях с крупным бизнесом и Западом.

На выходе вышел ультраконсерватор с двойным дном – Лукашенко обещал возвращение СССР, стремительный взлет экономики, тесную связь с Россией, при этом был готов гарантировать преференции крупным бизнес-игрокам. Таким образом Лукашенко получил и голоса избирателей, и поддержку толстосумов.

Победа Лукашенко на выборах-1994 была тотальной. В первом туре он взял почти 45%, во втором – более 80%. У Кебича, который когда-то победил Лукашенко на выборах в Верховный Совет СССР, во втором туре собралось всего 14%.

Лукашенко – вечный президент Беларуси:

Как выяснилось впоследствии, 20 июля 1994 года белорусы избрали себе не президента, а диктатора, который безраздельно правит страной уже 27 лет. Также события лета 1994 года определили на многие годы вектор развития Беларуси и превратили ее в СССР 2.0.

Лукашенковская Беларусь

Чтобы удержаться у власти в начале своего правления, Лукашенко пришлось ввести жесткую цензуру и репрессии против политических оппонентов. Он разгонял с помощью ОМОНа (милицейских отрядов особого назначения) парламент и людей, которые вышли на акции протеста. Политические оппоненты Лукашенко умирали при странных обстоятельствах или бесследно исчезали.

День Воли-1996 в Минске – репортаж Павла Шеремета:

Верным помощником Лукашенко стала русификация и курс на уничтожение национальной культуры и сознания белорусов. Этому очень радовались в Кремле и подбрасывали Лукашенко новые деньги.

Лукашенко постоянно добавлял себе полномочия путем сомнительных плебисцитов и нелегитимных голосований и в итоге превратился в диктатора с монархическими замашками.

Лукашенко и его исторические путеводители:

Если в начале своего правления Александр Лукашенко нахваливал и кое в чем даже подражал раннему Гитлеру, то в 21 веке он стал больше напоминать другого диктатора – Муаммара Каддафи.

Параллелей с ливийским диктатором было действительно много – здесь и любовь к роскоши, и многочисленные любовницы, и восхваление собственных сыновей (по замыслу Лукашенко, наследников престола), забавные военные мундиры, экзальтированное поведение и неадекватные заявления.

Почему Лукашенко диктатор:

На шестом президентском сроке к этому списку добавился международный терроризм. Летом 2021 года белорусские спецслужбы силой посадили в Минске пассажирский самолет лоукостера RyanAir и похитили оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Открытый акт международного терроризма наконец открыл мировому сообществу глаза на Лукашенко, и они "увидели", что у них под боком живет и процветает "последний диктатор Европы".

За захват самолета Лукашенко и его прихвостням прилетели секторальные санкции, в ответ диктатор дал команду "утопить" Евросоюз волной беженцев – по команде белорусского "президента" границу с Литвой начали "штурмовать" тысячи искателей лучшей доли из Сирии, Афганистана и других проблемных государств.

Лукашенко открывает "второй фронт":

Раздавленная революция

В 2020 году Лукашенко выиграл свои пятые выборы президента Беларуси. Как и все предыдущие, они прошли со значительными фальсификациями. Тем не менее, на этот раз режим превзошел самого себя. Накануне Лукашенко "зачистил" кандидатов и избавился от тех, кто даже теоретически мог составить конкуренцию.

Потенциальные соперники Лукашенко на выборах оказались за решеткой (в 2021 году получили реальные тюремные сроки). Поэтому оппозиция вынуждена была выставить нового кандидата – жену заключенного блогера Сергея Тихановского Светлану.

Официальным результатам выборов 9 августа 2020 года, согласно которым Лукашенко взял 80%, а Тихановская – 10%, никто не поверил. Люди по всей стране массово вышли на улицы, началась революция. Ее Лукашенко или "Саша 3%" утопил в крови – множество людей были убиты и искалечены, десятки тысяч оказались за решеткой, потеряли работу или вынуждены были покинуть родину.

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Сейчас репрессии против белорусов и не думают останавливаться. Лукашенко чуть ли не каждый день придумывает новые "фишки" и недавно сам себе позволил вводить чрезвычайное положение по собственному усмотрению.

Московская удавка

Цивилизованный мир не признал выборы-2020 и сейчас не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Страна оказалась в изоляции, которая только усилилась после похищения Романа Протасевича и "десанта беженцев". В этих условиях Беларусь в объятия приняла Москва.

Лукашенко в свое время пришел к власти как промосковский популист. Впрочем, за словами о единении с Россией и возрождении СССР скрывалась хитрая политика балансирования между Востоком и Западом. Благодаря обещаниям интеграции (то есть поглощения РФ) Беларусь ежегодно получала от России миллиарды долларов в виде прямых дотаций, кредитов, займов и дешевых (ниже рыночных цен) нефтепродуктов и газа.

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Собственно на этом и строилось так называемое "белорусское экономическое чудо". Благодаря дешевым энергоносителям и кредитам, которые якобы не нужно было возвращать (ведь российским пенсионерам и учителям деньги не нужны) заработали советские заводы и удалось побороть безработицу.

Как Беларусь становится частью России:

Лукашенко активно инвестировал московские деньги в инфраструктуру – сделал дороги и привел страну в режим "бедненько, но чистенько". Но за все нужно платить, даже за "московские кредиты" – Россия пожелала взамен не деньги, а саму Беларусь.

Когда Лукашенко это наконец в середине 2010-х понял, то начал заигрывать с Западом и думать о "плане Б", но было уже поздно. Сейчас диктатору ничего не остается, как наблюдать, как его страна постепенно превращается в часть России, а ему самому подыскивать тепленькое местечко где-то в Ростове. Ну, а для простых белорусов продолжаются темные времена – они продолжают расплачиваться за ошибку, которую совершили их родители 27 лет назад.

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