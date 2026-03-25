27 лет назад, 25 марта 1999 года, при до сих пор невыясненных обстоятельствах погиб Вячеслав Черновол – диссидент, борец за Независимость и один из отцов украинской государственности.

Для нескольких поколений украинцев он был и остается символом и моральным ориентиром.

История не имеет условного способа и не дает ответа на вопрос "а что бы было если бы?". Впрочем, вопрос "какой бы была Украина, если бы ее первым президентом выбрали не Кравчука, а Черновола" является одной из самых больших загадок в современной истории нашего государства. Ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем.

24 Канал рассказывает биографию выдающегося украинца.

Что известно о молодых годах и юности Черновола?

За несколько месяцев до гибели политика спросили – "Какой смертью вы бы хотели умереть?" Вячеслав Черновол ответил: "Неожиданно, сразу, на ходу".

Собственно, так он жил, так и погиб.

Вячеслав Максимович Черновол родился 24 декабря 1937 года в Черкасской области в селе Ерки. Ныне это Звенигородский район. Родители были сельскими учителями. Фамилия Черновол – казацкая, а в роду матери политика – Килины Харитоновны – были известные украинские бизнесмены и меценаты Терещенко.



Черновол с родителями и сестрой, Черкасская область, 1960-е годы / Фото из "Историчной правды"

В 1955 году юноша с золотой медалью окончил школу и поехал на учебу в Киев – сначала поступил на филфак ведущего вуза Украины – Киевского госуниверситета (ныне – КНУ имени Тараса Шевченко), а затем перевелся на журфак.



Студент Киевского университета Вячеслав Черновол / Фото из "Историчной правды"

В стране в это время происходила так называемая "Оттепель" – после смерти Сталина и попытки развенчания его культа в тоталитарном СССР прибегли к определенной либерализации общественного мнения и осторожным реформам.

Многие представители украинской молодой интеллигенции искренне приветствовали "Оттепель" и увидели в ней шанс на возрождение национальной культуры и сознания.

Одним из активных участников этого движения был Вячеслав Черновол.

Как Черновол боролся с тоталитаризмом и побывал в ссылке?

4 сентября 1965 года Черновол был среди участников уже легендарной акции в кинотеатре "Украина" на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Тогда вместе с Иваном Дзюбой, Юрием Бадзьом и Василием Стусом молодой журналист Черновол призвал не повиноваться политическим репрессиям советской власти.

Активисты попросили людей, собравшихся в зале, встать в знак протеста против августовских арестов украинской творческой интеллигенции. Тогда встали где-то всего 50 – 60 человек из 800, что были в зале.

Эта акция стала легендарной и очень напугала власть. В дальнейшем участники того события сами подверглись репрессиям. Но также акция помогла некоторым украинцам осознать, что они не одиночки, имеют единомышленников, готовых бороться за свои убеждения.

Черновол стоял у истоков движения украинских "Шестидесятников" и вместе со Стусом, Светличным, Дзюбой, Сверстюком, Аллой Горской и другими стал символом борьбы против тоталитаризма.

Обычное как для сегодняшнего дня событие стало шоком для КГБ и советской власти, которая восприняла его как вызов. После этого у участников акции начались большие проблемы – власть применила к Черноволу и его побратимам советский вариант Cancel culture. На их карьерах был поставлен крест, 27-летнего Черновола уволили с работы и отказали в защите почти готовой диссертации и он оказался под пристальным наблюдением КГБ.



Черновол с Атеной Пашко в Якутии, лето 1979 года

Черновол не покорился – он направил свою энергию на борьбу с режимом. Молодой журналист начинает писать публицистику и рассказывать о политических репрессиях в СССР. Вскоре их жертвой становится сам автор. Сначала он получил несколько месяцев исправительных работ за отказ свидетельствовать против братьев Горынь. В результате в 1967-м получил три года лагерей строгого режима.

В это время Черновол уже был известен в мире – его статьи были тайно вывезены за границу и напечатаны в сборнике "Лихо з розуму". Благодаря этому за пределами СССР узнали, что происходит за железным занавесом в Украине. Где официоз создавал картинку в стиле "А на Україні лад і спокій".



Марка Подпольной почты Украины, посвящена Черноволу

Как Черновол стал голосом украинцев?

После освобождения Вячеслав Черновол продолжает борьбу – он работает над выпуском нелегальных изданий в оккупированной Украине ("самиздат") и готовит материалы для зарубежных публикаций ("тамиздат").

Подпольный журнал "Украинский вестник", издателем которого был Черновол, стал самым громким голосом украинства во времена "Застоя", периода правления Леонида Брежнева, который ассоциируется с относительной экономической стабильностью и постепенной деградацией советской системы.

В 1972 году Черновола снова арестовывают – приговор: 6 лет колонии и 3 года ссылки. Но даже в далекой Мордовии украинец продолжил борьбу, он стал организатором многочисленных акций протеста и большую часть ссылки провел в штрафном изоляторе (ШИЗО).



Черновол в ссылке в России

Черновол боролся за статус политзаключенного, который в СССР публично отрицали. О его несокрушимости стало известно за рубежом, о мужественном украинце писали в западной прессе, тогда же он был принят в международный пен-клуб.

После освобождения в 1979 году Черновол присоединился к движению правозащитников – Украинской Хельсинской Группы.

Через несколько месяцев диссидента в очередной раз арестовали. На этот раз палачи подошли к вопросу творчески и придумали обвинить Черновола в попытке изнасилования. По фальсифицированному обвинению украинец получил новый приговор – 5 лет колонии.

В знак протеста в ходе процесса Черновол держал 120-дневную голодовку.

Из пяти лет Черновол отбыл три, в 1983-м его освободили по протесту прокурора Якутской АССР, но запретили возвращаться в Украину. Впрочем, в 1985 году, когда к власти в СССР пришел Горбачев, Черноволу все же разрешили вернуться на родину.



Черновол с Маргарет Тэтчер

Возвращение Черновола в Украину

Бывший политзаключенный приезжает во Львов и буквально сразу возобновляет активную политическую деятельность.

Неоспоримый авторитет, долгая история борьбы с режимом и полемический талант сделали из него неоспоримого лидера национально-освободительного движения украинцев. На западе Украины Вячеслав Черновол запускает несколько культурных проектов, возобновляет выпуск "Украинского вестника", становится инициатором основания правозащитного Украинского Хельсинского союза и был у истоков создания официальной политической партии украинцев.

В 1989 году Черновол становится одним из соучредителей "Народного Руха" (первоначальное название – "Народный Рух Украины за Перестройку"). Впоследствии движение превратится в политическую партию и станет главной демократической силой в стране.

В это время СССР уже разваливался, режим еще по инерции делал определенные попытки сохранить себя (например, жестокий разгон митинга проукраинских сил во Львове 4 августа 1988 года), но это уже была агония. Тогда все чаще можно было увидеть сине-желтый флаг и услышать о Черноволе. Так бывший политзаключенный стал символом борьбы украинцев за Независимость и их лидером.

Утраченный шанс для Украины

Весной 1990 года Черновол победил на парламентских выборах – стал народным депутатом Верховного Совета УССР и председателем Львовского облсовета.

В еще советском парламенте Вячеслав Черновол стал одним из лидеров проукраинской фракции.

Черновол был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, а также был среди числа немногих политиков, которые не заняли выжидательной позиции в дни августовского путча 1991 года.



Рекламная агитка Черновола на выборах-1991

Жесткая позиция Черновола позволила принять Акт Независимости, добиться запрета Коммунистической партии и взять украинцам власть в руки. Он – один из отцов Независимости Украины.

Радикализм Черновола напугал не только коммунистов, но и его менее решительных сторонников, которые испугались резких перемен. Так же боялись за собственное будущее и многие украинцы. Они просто не представляли себя гражданами независимого национального государства, их пугал возрожденный лозунг "Прочь от Москвы".



Выборы-1991 / Фото из телеграм-канала "Ще не вмерла"

Сказались десятилетия русификации и "евгеники", что имела целью создание "советского человека". Именно на таких и были рассчитаны грязные технологии, которые должны были запятнать Черновола.

Во время президентской кампании "сарафанное радио" рассказывало о запрете русского языка и дальнейшем геноциде русскоязычного населения, Черновола приравнивали к Петлюре и Бандере (в СССР это были едва ли не самые большие "враги", даже больше Мазепы).

Тогда же впервые в современной истории Украины была запущена грязная политтехнология искусственного разделения на "Восток" и "Запад", которую снова запустят на выборах-2004.

На выборах первого президента Украины 1 декабря 1991 года победил бывший коммунистический лидер Леонид Кравчук. Он получил почти 62% голосов избирателей, а Черновол – лишь 23,27%.

Президент Кравчук отказался от реформ и люстрации, реальную власть в стране взяли бывшие коммунисты и комсомольцы, они же вместе с коллегами из бывшего КГБ провели приватизацию и первоначальное накопление капиталов, то есть перераспределение собственности.

Так были заложены основы режима олигархии, что под видом "выставочной" демократии сохранилась и до конца 2010-х.

Вячеслав Черновол был решительно против этого, но проиграл на выборах 1991 года, а впоследствии был фактически предан собственными единомышленниками.

"Народный Рух", который должен был стать основой для строительства украинской государственности, в итоге был разорван внутренними распрями и впоследствии скатился в маргинес политического процесса.

Бывшие соратники больше занимались собственными проблемами и не думали об Украине и ее будущем.



Гетман здорового человека – Вячеслав Черновол

Украинцы же, голосовавшие за Кравчука, не избежали ужасов 1990-х, но потеряли шанс, которым в свое время воспользовались Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Впрочем, возможно, в случае победы Черновола Украину ждал бы не условный "польский сценарий", а грузинский или азербайджанский вариант.



Напомним, что в этих странах после развала СССР победили национальные силы, но они не удержали власть и проиграли реакционерам, которые хотели возвращения "старых порядков". В результате начались гражданские войны и кровавые разборки за власть.

А мог быть еще и "московский вариант 1993" с обстрелом парламента из танков и последующими репрессиями, закручиванием гаек и начала построения де-факто фашизма.

Но не будем дальше фантазировать. Потому что история не знает об условном способе.

Трагическая гибель и расследование смерти Черновола

25 марта 1999 года Вячеслав Черновол погиб в ДТП при странных обстоятельствах. Расследование его гибели не завершилось и по сей день, зато количество желающих попиариться только растет.

Но установить истину – действительно ли это была случайность, или политическое убийство, похоже, уже не удастся – большую часть доказательств физически уничтожено, некоторые свидетели (или участники тех событий) уже умерли.



25 марта 1991 Черновол погиб в ДТП

Нет в живых и тех, кого сторонники Черновола обвиняли в якобы организации убийства – милицейских генералов Фаре и Кравченко.

Также ничего не расскажет и тракторист Иван Шолом, который был в кабине зловещего КАМАЗа и которого несколько месяцев после ДТП якобы отравили неизвестные.

К сожалению, погибло и дело последних лет жизни Черновола – "Народный Рух". Сейчас большинство его живых бывших симпатиков и участников уже давно на другой стороне и занимаются совсем другими делами.

Даже родной сын стал сначала регионалом, впоследствии резидентом телеканалов Виктора Медведчука, а сейчас старательно и системно распространяет антиукраинские нарративы и всеми силами пытается унизить действующую власть и украинское сопротивление как таковое.

Именно против таких и боролся всю жизнь его отец. К счастью, он об этом уже не узнает.

Вячеслав Черновол победил СССР, но, к сожалению, проиграл в поединке с приспособленцами. А вместе с ним, похоже, проиграли и все украинцы.