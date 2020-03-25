Последние дни жизни Черновола в фотографиях

Вячеслав Чорновол погиб 25 марта 1999 года. Предлагаем вспомнить последние дни жизни проводника украинского освободительного движения

Украинский политик Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе 25 марта 1999 года. Соратники считают, что его гибель – это политическое убийство, расследование которого не завершено.

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На снимках последняя поездка Черновола в тогдашний Кировоград (сегодня: Кропивницкий).

Последние фото Вячеслава Черновола / Фото: Facebook Тараса Черновола

Эти фото были сделаны ночью с места трагедии во время первых следственных действий, когда погибший еще находился в разбитом авто. Также фото со следующего утра: рассыпанная пшеница на обочине, четкие следы разворота Камаза и торможения авто Чорновола.

ДТП, в которой погиб Чорновол / Фото: Facebook Тараса Чорновола