Останні дні життя Чорновола у фотографіях

В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року. Пропонуємо згадати останні дні життя провідника українського визвольного руху

Український політик В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі 25 березня 1999 року. Соратники вважають, що його загибель – це політичне вбивство, розслідування якого не завершене.

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На знімках остання поїздка Чорновола до тодішнього Кіровограда (сьогодні: Кропивницький).

Останні фото В'ячеслава Чорновола / Фото: Facebook Тараса Чорновола

Ці фото були зробдені вночі з місця трагедії під час перших слідчих дій, коли загиблий ще перебував у розбитому авто. Також фото з наступного ранку: розсипана пшениця на узбіччі, чіткі сліди розвороту КАМАЗу та гальмування авто Чорновола.

ДТП, в якій загинув Чорновіл / Фото: Facebook Тараса Чорновола