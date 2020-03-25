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      Останні дні життя Чорновола у фотографіях

      - Читать новость на русском
      В'ячеслав Чорновіл / Public domain

      В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року. Пропонуємо згадати останні дні життя провідника українського визвольного руху

      Український політик В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі 25 березня 1999 року. Соратники вважають, що його загибель – це політичне вбивство, розслідування якого не завершене. 

      Читайте також Так хто ж убив Чорновола?

      На знімках остання поїздка Чорновола до тодішнього Кіровограда (сьогодні: Кропивницький). 

      Останні фото В'ячеслава Чорновола / Фото: Facebook Тараса Чорновола

      Ці фото були зробдені вночі з місця трагедії під час перших слідчих дій, коли загиблий ще перебував у розбитому авто. Також фото з наступного ранку: розсипана пшениця на узбіччі, чіткі сліди розвороту КАМАЗу та гальмування авто Чорновола.

      ДТП, в якій загинув Чорновіл / Фото: Facebook Тараса Чорновола

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики В’ячеслав Чорновіл Тарас Чорновіл
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