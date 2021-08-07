О новых американских санкциях против режима Александра Лукашенко издание сообщает со ссылкой на собственный источник в Конгрессе.

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США введет новые санкции против Беларуси

Санкции объявят в ознаменование годовщины выборов в этой восточноевропейской стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество,

– говорится в сообщении.

В то же время пока неизвестно, на что именно будут нацелены новые санкции. Однако отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Вашингтон передала администрации Джо Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

В частности, в этом перечне есть компании, монополизированы режимом Лукашенко и его соратниками. Например, речь идет о калийной компании "Беларуськалий", а также нефтяных, лесных и сталелитейных предприятиях.

Тихановская призвала Байдена ввести новые санкции, ведь предыдущие ограничения США в отношении Беларуси, по ее мнению, были "символическими" и "моральными санкциями".

Выборы президента в Беларуси и протесты после них: коротко

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. В них якобы победил Александр Лукашенко.

После этого в стране начались массовые протесты из-за фальсификации результатов голосований. С тех пор власти арестовали сотни оппозиционеров, есть и погибшие.

Международное сообщество также не признает результатов выборов. Против Лукашенко, его окружения и некоторых белорусских компаний ЕС и США ввели ряд санкций.

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