По ее словам, белорусский диктатор "ввел страну в зависимость от Москвы и ситуацию необходимо менять". Об этом оппозиционер сообщила в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Мы должны отойти от понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна,
– сказала она.
Светлана Тихановськая отметила, что "режим Лукашенко должен быть полностью изолирован экономически и финансово".
- Политик подчеркнула, что все в США и Великобритании это понимают. Однако, в то же время много демократических государств до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси.
Оппозиционер добавила, что ЕС и Штаты должны ввести "более мощные санкции", ибо "половинчатых мер" просто недостаточно.
Санкции против Беларуси: что известно
- ЕС 21 июня ввел санкции против режима Лукашенко в Беларуси.
- Под ограничения Евросоюза попали 78 физических и 8 юридических лиц.
- США ввели санкции против 16 белорусов и 6 правоохранительных организаций.
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