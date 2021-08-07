По ее словам, белорусский диктатор "ввел страну в зависимость от Москвы и ситуацию необходимо менять". Об этом оппозиционер сообщила в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

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Мы должны отойти от понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна,

– сказала она.

Светлана Тихановськая отметила, что "режим Лукашенко должен быть полностью изолирован экономически и финансово".

Политик подчеркнула, что все в США и Великобритании это понимают. Однако, в то же время много демократических государств до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси.

Оппозиционер добавила, что ЕС и Штаты должны ввести "более мощные санкции", ибо "половинчатых мер" просто недостаточно.

Санкции против Беларуси: что известно

ЕС 21 июня ввел санкции против режима Лукашенко в Беларуси.

Под ограничения Евросоюза попали 78 физических и 8 юридических лиц.

США ввели санкции против 16 белорусов и 6 правоохранительных организаций.

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