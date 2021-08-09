Зокрема їх ввели проти понад 40 осіб та структур, які надають Лукашенку гроші для збагачення та фінансують його режим. Відповідні документи Байден підписав у річницю невизнаних міжнародною спільнотою виборів в Білорусі 9 серпня.

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Штати запровадили масштабні санкції проти режиму Білорусі

"У річницю шахрайських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джо Байден підписав виконавчий указ про подальші наслідки для Олександра Лукашенка та його режиму", – мовиться на сайті Білого дому.

Зокрема там пояснюють, що санкції ввели через:

атаки режиму проти демократичних прагнень та прав білоруського народу;

транснаціональні репресії та зловживання;

а також порушення міжнародних норм та корупцію.

У Міністерстві фінансів США розповіли, що це найбільший пакет санкцій проти білоруського режиму. Зокрема санкції ввели проти "гаманців" Олександра Лукашенка – людей та компаній, які надають кошти для збагачення Лукашенка, фінансують його корумпований режим та самі отримують вигоди від режиму у вигляді пільг, вигідних контрактів, монополій.

Під санкції США потрапили 23 людини та 21 компанія:

енергетичний "гаманець" Лукашенка – олігарх Мікалай Воробей (фігурант санкційних списків Євросоюзу, Британії і Канади) і пов'язані з ним компанії – "БелКазТранс" та "БелКазТранс Україна", "Інтерсервіс", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group;

– олігарх Мікалай Воробей (фігурант санкційних списків Євросоюзу, Британії і Канади) і пов'язані з ним компанії – "БелКазТранс" та "БелКазТранс Україна", "Інтерсервіс", "ННК", "Абсолютбанк", Bremino Group; тютюновий "гаманець" Алексей Алексін та пов'язані з ним ​​компанії "Енерго-Ойл", "Інтер Тобакко", "Белнафтегаз";

Алексей Алексін та пов'язані з ним ​​компанії "Енерго-Ойл", "Інтер Тобакко", "Белнафтегаз"; будівельний "гаманець" – імперія Карічей, зокрема фірми Dana Holdings Limited та її колишні дочірні компанії. Фірма пов'язана з сербською родиною Каріч, яку вважають близькою до Лукашенка. Під санкції потрапив також громадянин Сербії й Кіпру Нейбоша Каріч;

– імперія Карічей, зокрема фірми Dana Holdings Limited та її колишні дочірні компанії. Фірма пов'язана з сербською родиною Каріч, яку вважають близькою до Лукашенка. Під санкції потрапив також громадянин Сербії й Кіпру Нейбоша Каріч; державні білоруські підприємства – "Білоруськалій" та тютюнова фабрика "Неман" (найбільший виробник цигарок у Білорусі). Також 3 колишніх директорів підприємств – Андрія Рибакова, Андрія Бунакова та Ігоря Ляшенка.

Також обмеження ввели проти осіб, відповідальних за насильницьке придушення мирних протестів та пов'язаних з інцидентом з літаком компанії Ryanair (коли з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича та його дівчину – 24 канал):

міністра транспорту і комунікацій Білорусі Олексія Авраменка;

директора департаменту з авіації міністерства транспорту і комунікацій Артема Сікорського.

Під санкції також потрапили Білоруський національний олімпійський комітет (який США звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон), а також низка інших відомих бізнесменів та 15 з ними пов'язаних компаній. У список навіть увійшов приватний "Абсолютбанк".

Коротка передісторія щодо подій в Білорусі