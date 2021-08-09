Хто міг підпалити двері – наразі невідомо. Інформація про подію з'явилась у ЗМІ від читачів, а не з офіційних джерел.
До теми Жоден мускул б не здригнувся, – Лукашенко розповів, як хотів боротися з протестами
Очевидці також додали, що на місці працювали пожежники та поліція. Пошкодження видно на верхніх сходинках і навісі над входом.
Варто зауважити, що наразі нічого невідомо про обставини пожежі. Ситуацію не обговорюють і у бельгійських ЗМІ.
Вибори у Білорусі: коротко
- Їх провели у серпні 2020 року. Перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко, однак результат голосування не визнає Захід.
- Білоруси також переконані, що вибори сфальсифікували. Люди одразу ж вийшли на протести та вимагали чесних виборів.
- Водночас режим Лукашенка наказав просто застосовувати силу до мирних протестувальників. Їх масово затримували, били та катували у СІЗО.
- Попри все, Лукашенко провів таємну інавгурацію. Відтоді його називають самопроголошеним президентом Білорусі.