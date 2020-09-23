Попри масові протести у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента Білорусі. Таємна церемонія інавгурації відбулася 23 вересня.

Сталося це у Палаці Незалежності, передає кореспондент "Белта".

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Що відомо про інавгурацію Лукашенка

Зранку 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.

На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей. У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.

Приблизно об 11:00 до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка. Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Ба більше, станом на 21 вересня про інавгурацію не знали навіть у ЦВК.

Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь,

– мовиться у повідомленні.

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Зауважимо, що у цей час усі провладні телеканали Білорусі транслювали серіали, а не церемонію інавгурації. Це суперечить білоруському законодавству, адже церемонія складання присяги президентом повинна транслюватися по республіканському телебаченню і радіо.

Об 11:40 з резиденції Лукашенка почали виходити люди. Перед цим у будівлі було чути державний гімн Білорусі.

Промова Лукашенка під час інавгурації

Під час церемонії інавгурації Лукашенко заявив, що вступає на посаду президента "з особливим почуттям гордості за білорусів".

День вступу на посаду президента – це день нашої з вами перемоги, переконливої ​​і доленосною. Ми не просто вибирали президента країни – ми захищали наші цінності, наше мирне життя, суверенітет і незалежність. І в цьому плані ми маємо ще чимало зробити,

– заявив Лукашенко.

Він додав, що соціальна політика залишиться візитною карткою білоруського шляху в будь-яких умовах.

"Підтримка пенсіонерів, багатодітних сімей, соціально вразливих верств суспільства залишиться візитною карткою білоруського шляху при будь-яких обставинах і в будь-яких умовах", – наголосив Лукашенко.



Інавгурація Лукашенка / Фото з телеграм каналу "Раньше всех. Ну почти"