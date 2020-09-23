Таємна інавгурація Лукашенка: його кортеж прибув до Палацу Незалежності у Мінську – фото, відео
Біля Палацу Незалежності у Мінську з самого ранку 23 вересня почали збиратися військові та чиновники. Говорять, що Олександр Лукашенко збирається провести таємну інавгурацію. Однак не виключено, що це може бути просто репетиція.
Біля робочої резиденції Лукашенка у Мінську помітили скупчення техніки та військових, зокрема й роти почесної варти. Про це повідомляє TUT.BY.
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Що відбувається біля Палацу Незалежності: останні новини
Зранку 23 вересня до Палацу Незалежності почали прибувати військові та силовики. Проїзд для особистого транспорту на ділянці дороги біля Палацу Незалежності перекрили.
Напередодні опозиційний телеграм-канал NEXTA повідомив, що Олександр Лукашенко на тлі протестів може провести таємну церемонію інавгурації. Цікаво, що до резиденції Лукашенка вже прибули провладні канали.
Ближче до 11:00 кортеж Лукашенка прибув до палацу. За інформацією TUT.BY біля Палацу Незалежності може відбуватися лише репетиція інавгурації. Її проводили й раніше, однак без участі силовиків. У ЦВК заявили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, водночас голови комісії наразі немає на робочому місці.
Приблизно об 11:20 Мінськтранс повідомив, що рух транспорту біля палацу відновили.
Що відбувається біля Палацу Незалежності / Фото TUT.BY
Президентські вибори у Білорусі та протести: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. На них з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Люди переконані, що голосування було сфальсифікованим, тому вийшли на протести.
- Того ж дня влада наказала силовикам затримувати людей. З мирними активістами поводилися вкрай жорстоко – проти них застосовували гумові кулі та водомети.
- З 11 серпня у Білорусі почали влаштовувати всенародні страйки. А протести не вщухали. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Натомість головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська була змушена виїхати з країни. Пізніше вона зізналася, що їй погрожували.