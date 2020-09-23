Біля Палацу Незалежності у Мінську з самого ранку 23 вересня почали збиратися військові та чиновники. Говорять, що Олександр Лукашенко збирається провести таємну інавгурацію. Однак не виключено, що це може бути просто репетиція.

Біля робочої резиденції Лукашенка у Мінську помітили скупчення техніки та військових, зокрема й роти почесної варти. Про це повідомляє TUT.BY.

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Зранку 23 вересня до Палацу Незалежності почали прибувати військові та силовики. Проїзд для особистого транспорту на ділянці дороги біля Палацу Незалежності перекрили.

Напередодні опозиційний телеграм-канал NEXTA повідомив, що Олександр Лукашенко на тлі протестів може провести таємну церемонію інавгурації. Цікаво, що до резиденції Лукашенка вже прибули провладні канали.

Ближче до 11:00 кортеж Лукашенка прибув до палацу. За інформацією TUT.BY біля Палацу Незалежності може відбуватися лише репетиція інавгурації. Її проводили й раніше, однак без участі силовиків. У ЦВК заявили, що не чули про інавгурацію Лукашенка, водночас голови комісії наразі немає на робочому місці.

Приблизно об 11:20 Мінськтранс повідомив, що рух транспорту біля палацу відновили.

Зверніть увагу! Офіційно дату інавгурації Лукашенка не оголошували. Церемонія повинна відбутися не пізніше ніж через два місяці після президентських виборів, тобто, до 9 жовтня.

Що відбувається біля Палацу Незалежності / Фото TUT.BY

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