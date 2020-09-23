У Палаці Незалежності в Мінську вранці 23 вересня відбулася таємна інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. На минулих виборах він офіційно здобув беззаперечну перемогу.

Інавгурація Лукашенка: що відомо

Згідно з Конституцією Білорусі, інавгурація очільника держави проходить в термін не пізніше ніж два місяці з дня виборів (9 серпня), тобто не пізніше за 9 жовтня. Але дати заходу досі не було. Про це повідомляє 24 канал.

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Щоправда, вранці 23 вересня біля Палацу Незалежності помітили скупчення силовиків і техніки. Також до будівлі прибували люди в урочистому вбранні.

Згодом стало відомим, що Лукашенко все ж вступив на посаду президента Білорусі. Зокрема, він поклавши праву руку на Конституцію, виголосив присягу білоруською мовою. А потім підписав акт про прийняття присяги, і голова Центральної комісії Білорусі з Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення Президента Республіки Білорусь.

За даними білоруської державної інформаційної агенції Белта, на захід запросили кілька сотень людей. У їх числі – вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, провладні журналісти, діячі науки, культури та спорту.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням