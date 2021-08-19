В інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває про інтереси Росії та готова протидіяти.
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Армія готова до різних кроків зі сторони Росії
Спілкувався президент з журналістами на острові Зміїний одразу після проведення там військово-морських навчань. Він наголосив, що острів – українська земля, яку армія готова захищати з усією наявною потужністю.
У нас є програма розвитку армії, яка складається з 2 етапів. Ми їх активно проходимо і вже видно, що ми здатні захищати кожен регіон, аеропорт, місто й острів Зміїний,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Тому військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.
Навчання "Захід-2021": що відомо
- Стратегічне навчання пройде на полігонах Росії та Білорусі з 10 по 16 вересня.
- Його тема: "Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".
- Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності Білорусі Росією і бачать у них небезпеку для України.