Об этом в телеэфире 10 сентября рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. По его словам, наша армия готова к любым сценариям.

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Военные учения в России и Беларуси: как реагирует Украина

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заверил, что на учениях России и Беларуси "Запад-2021" "непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, подготовительных мероприятий к агрессии в отношении Украины, не видно".

С другой стороны, угроза нападения России есть всегда. А значит, ВСУ готовятся к такому сценарию и отрабатывают планы.

"Это обычная военная практика, это делают во всех странах мираї", – отметил Наев.

Рядом с этим он перечислил главные мероприятия, к которым прибегла Украина:

Госпогранслужба увеличила численность нарядов, охраняющих границу.

Разведка нацеленно выполняет свои задачи.

Касаемо Вооруженных сил Украины: есть военные части, которые находятся в состоянии разной степени готовности.

Мы завершили планирование сил и средств для адекватного реагирования. К усиленной охране государственной границы они готовы,

– заверил Сергей Наев.

И добавил: "Противовоздушные и радиотехнические войска развернуты. Зенитно-ракетные войска, авиация получили надлежащие задачи".

Также тренировки проведут для отрядов территориальной обороны – особенно в регионах, граничащих с Россией и Беларусью.

Это будет происходить с 22 сентября в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2021".

Мы готовы к любым сценариям. Динамично отслеживаем обстановку. В случае необходимости мы можем ускорить те или иные военные процессы,

– подытожил Наев.

В этом же эфире по поводу "Запада-2021" высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

"Мы должны очень внимательно за ними следить. И именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатывают, несут очень серьезные риски".

Коротко о российско-белорусских учениях "Запад-2021"