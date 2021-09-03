Войска направят в рамках учений "Запад-2021". Об этом изданию сообщили в Западном военном округе России.

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Россия направит в Беларусь 2,5 тысячи военных

В учениях "Запад-2021" принимает участие порядка 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей,

– говорится в сообщении.

Из них на территории Беларуси будут находиться:

12 800 человек и 2,5 тысячи военных;

более 30 самолетов и вертолетов;

до 350 единиц боевой техники, в частности – ориентировочно 140 танков и до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Кроме того, планируют привлечь 2 тысячи военнослужащих ОДКБ, ШОС и других стран.

Обратите внимание! К возможным провокациям России во время учений готовится Польша. Там заместитель министра нацобороны Марцин Оцепа отметил, что агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.

Кратко об обучении "Запад-2021"