Війська скерують в межах навчань "Захід-2021". Про це виданню повідомили у Західному військовому округу Росії.
До теми Воювати доведеться разом, – Лукашенко про участь Білорусі у навчаннях "Захід-2021"
Росі скерує в Білорусь 2,5 тисячі військових
У навчаннях "Захід-2021" бере участь орієнтовно 200 тисяч людей, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів,
– мовиться у повідомленні.
З них на території Білорусі будуть перебувати:
- 12 800 людей та 2,5 тисячі військових;
- понад 30 літаків та вертольотів;
- до 350 одиниць бойової техніки, зокрема – орієнтовно 140 танків та до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.
Крім того, плануюють залучити 2 тисячі військовослужбовців ОДКБ, ШОС та інших країн.
Коротко про навчання "Захід-2021"
- З 10 по 16 вересня відбудуться спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021". Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".
- Напередодні їх початку Лукашенко поговорив телефоном з Путіним. Вони обговорили тему співпраці в галузі підготовки кадрів військових і спецслужб.
- Самопроголошений президент Булорусі заявив, що Білорусь разом з Росією візьме участь у військових навчаннях "Захід-2021", адже нібито "воювати доведеться разом".