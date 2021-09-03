Війська скерують в межах навчань "Захід-2021". Про це виданню повідомили у Західному військовому округу Росії.

До теми Воювати доведеться разом, – Лукашенко про участь Білорусі у навчаннях "Захід-2021"

Росі скерує в Білорусь 2,5 тисячі військових

У навчаннях "Захід-2021" бере участь орієнтовно 200 тисяч людей, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, до 15 кораблів,

– мовиться у повідомленні.

З них на території Білорусі будуть перебувати:

12 800 людей та 2,5 тисячі військових;

понад 30 літаків та вертольотів;

до 350 одиниць бойової техніки, зокрема – орієнтовно 140 танків та до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Крім того, плануюють залучити 2 тисячі військовослужбовців ОДКБ, ШОС та інших країн.

Зверніть увагу! До можливих провокацій Росії під час навчань готується Польща. Там заступник міністра нацоборони Марцін Оцєпа зауважив, що агресія Кремля проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

Коротко про навчання "Захід-2021"