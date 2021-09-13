Символическое совпадение лишний раз напомнило, что газ в руках Кремля оказывается не менее грозной силой, чем бронетехника или реактивные установки. Украинцам довелось убедиться в этом задолго до событий в Крыму и на Донбассе.

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Зимой 2005 – 2006 годов, когда Москва развязала первую газовую войну с Киевом, возможность обычной войны между двумя постсоветскими странами казалась чем-то фантастическим. Атака на Грузию, бомбардировки Гори и Поти последуют лишь через пару лет. Причем ранний Путин, еще не прибегавший к силе оружия и ограничивавшийся экономическими инструментами, может показаться более цивилизованным.

Жесткое экономическое давление все-таки не выходит за рамки пристойного и не вызывает такого же отвращения, как вооруженное насилие. Российский газ выглядит меньшим злом, чем российский "Град": особенно для коллективного Запада, ценящего тишину и безопасность.

Контраст между коммерцией и открытой военной агрессией играет на руку РФ. Нынешней весной российский вооруженный шантаж на границах Украины во многом способствовал смягчению западной позиции по "Северному потоку-2".

Многие западные политики поддерживают умиротворение Москвы путем экономических уступок. Бытует мнение, что если Россия и Запад будут крепко связаны между собой коммерческими узами, то у Кремля не будет резонов хвататься за оружие и вредить прибыльному бизнесу. Чем больше газа, тем меньше "Градов"!

Эта идея далеко не нова. Нечто подобное на Западе уже проходили в 1970-х годах, в эпоху геополитической "разрядки". Тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер считал необходимым окутать СССР "паутиной совместных интересов".

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Западные правительства, западные компании, западные банки охотно шли навстречу Советскому Союзу Считалось, что взаимовыгодное экономическое сотрудничество усилит позиции прагматиков в кремлевском руководстве, ослабит воинственных партийных идеологов и удержит Москву от вооруженной экспансии. Однако закончилось все это советским вторжением в Афганистан в 1979 году…

Проблема в том, что, в отличие от Запада, Кремль не рассматривал и не рассматривает экономические и военные инструменты как нечто альтернативное друг другу. Бизнес и война в понимании Москвы – это два политических рычага, органично дополняющих друг друга.

Между газом и "Градом" нет внутренних противоречий: совсем наоборот.

Газовые и торговые войны с Украиной в 2005-2013 годах не были альтернативой вооруженному вторжению: они послужили прелюдией к открытой агрессии. Харьковские соглашения 2010-го по газу и флоту оказались прологом к силовой аннексии Крыма.

Сегодня нет никаких гарантий, что будущий пуск "Северного потока-2" не развяжет России руки – и не обернется дальнейшей эскалацией насилия на украинской земле.