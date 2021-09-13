Таку думку висловив в ефірі 24 каналу ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. Він зауважив, що як політик насамперед розглядає цю загрозу для Білорусі.

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"Якщо ми говоримо про те, що на території Білорусі є приблизно 100 – 200 тисяч російських військових і розглядається питання їхньої постійної присутності – то це загроза, звісно, і для України", – зауважив ексміністр Білорусі.

Латушко: 70 кілометрів до Києва

Він розповів, що ще навесні Міноборони Росії та Білорусі прийняли рішення, згідно з яким у Білорусі вже з'явились 2 навчально-бойових центри.

Перший центр – у Гродно

За словами Латушка, у цьому населеному пункті центр пов'язаний з протиракетною обороною. Там розгорнули підрозділи збройних сил Росії.

Другий центр – у Барановичах

Водночас у цьому населеному пункті розмістили повітряні сили Росії. Там вже заступили на бойове чергування російські літаки, які можуть патрулювати кордон Білорусі з Україною.

"Наскільки я розумію, підліт до Києва – 70 кілометрів. Чи може це бути загрозою? Безумовно, так. Це реальна загроза", – підсумував Латушко.

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