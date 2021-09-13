Таку думку висловив політик, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі. Він зауважив, що навчання "Захід-2021" мають насправді велику мету для диктаторів.

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"В цій ситуації важливо для Кремля створити плацдарм атаки на Європу", – запевнив Безсмертний.

Він наголосив, що у легенді навчань "Захід-2021" мовиться про те, що кордон з уявною державою, з якою триває війна, 2 тисячі кілометрів. Саме такий розмах навчань.

Вдумайтесь. Це рівно стільки, як сума кордону Росії і Білорусі з Україною,

– заявив експосол.

Безсмертний також наголосив, що основна одиниця сил складається з десантно-штурмових груп Росії, які брали участь в анексії Криму та боях на Донбасі.

"Ми бачимо інсценування і розіграш ймовірного варіанту ведення війни з Україною. Чи досягається результат швидко? Я не вірю, що Лукашенко, який параноїдально любить владу, так швидко здасться", – підсумував політик.

Навчання "Захід-2021": коротко