В конце прошлой недели между Москвой и Минском произошли 2 важных события. Они точно угрожают не только Украине, но и Западу в целом.

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Речь идет о:

встрече двух диктаторов и согласовании того, как именно Россия будет поглощать Беларусь;

начале масштабных военных учений "Запад-2021, которые продолжаются по сей день.

На первый взгляд может показаться, что оба эти события направлены исключительно на порабощение белорусского диктатора, чтобы тот наконец сдал страну Путину.Ведь это идеальный сценарий – пока на территории Беларуси россияне бряцают оружием, а Запад давит диктаторский режим санкциями, отчаянного Лукашенко можно склонить к чему угодно. В том числе и к передаче страны в лапы Путина.

Беларусь превращается в полигон для российских танков

Уже сейчас смею предположить, Беларусь сохранит суверенитет, не станет Кремль присоединять эту территорию к себе. Но уже сегодня она превращается в полигон для российских танков, чьи башни повернуты на Евросоюз и Украину.

Для Путина именно такой расклад и выгоден. Ведь несмотря на все обеспокоенности Запада, глава Кремля всё ближе подбирается к его границам.

10 сентября на территории России и Беларуси стартовали, как говорят в Кремле, крупнейшие со времен Холодной войны военные учения. По сценарию, некая мифическая "полярная республика" атакует Центральную федерацию, пытаясь сместить власть и захватить часть страны.

Первые 3 дня российские войска якобы оборонялись от наступления врага. Но начиная с 13 сентября перешли в наступление, чтобы "восстановить территориальную целостность". В Кремле заявляют, что "Запад 2021" – это учения исключительно оборонительного характера.

Военные учения "Запад-2021" / Фото пресс-службы минобороны Беларуси

Но, даже исходя из месседжа Путина, становиться очевидно, что вымышленная "полярная республика" – это как раз и есть блок НАТО, который с помощью "цветных революций" пытается отобрать власть у Лукашенко, а может даже и у Путина.

В силу печального положения белорусского диктатора, не удивлюсь, что такой сценарий в его голове вполне реален. Кстати, Лукашенко даже не скрывает реальную цель учений и прямо нарадоваться не может, что они припали как раз на разгар его бредней о наступлении Запада на Беларусь.

НАТО сдержанно реагирует на учения "Запад-2021"

В самом Североатлантическом альянсе пока реагируют на учения достаточно сдержанно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ощущает неминуемой угрозы со стороны учений "Запад-2021".

Но добавил, что "более напористая Россия – это реальность, с которой НАТО должен считаться". А потому Альянс просто продолжит проявлять бдительность на своих восточных границах.

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Такое заявление НАТО идет сильно вразрез со словами Кремля. Там заявили, что в учениях принимает участие:

200 тысяч солдат;

80 единиц авиации;

почти 800 единиц боевой техники.

Казалось бы – почему на Западе сохраняют такое спокойствие? Но целый ряд аналитиков утверждает, что на самом деле Россия сильно преувеличивает масштабы учений, чтобы просто произвести впечатление на Запад

Я не стану примерять на себя роль военного эксперта и считать реальное количество российских солдат задействованных в учениях. Но мне в глаза бросился другой эпизод, который просто невозможно было пропустить.

По словам Минобороны РФ, в учениях принимали участие даже дистанционно управляемые боевые роботы, вооруженные гранатометами и пулеметами. Правда увидеть их не смог даже сам Путин.

Но всё же, стоит признать, это масштабные учения, несущие угрозу своим соседям. Потому вполне логична реакция самых близких соседей Беларуси, где сейчас идет активная фаза "Запада-2021". Польша, Латвия и Литва объявили чрезвычайное положение на своих границах с Беларусью из-за потока мигрантов, который устроил Лукашенко задолго до учений.

Это уже назвали актом гибридной войны, а переброска российских военных только усиливает это беспокойство. Конечно, подобные учения проходят каждые 4 года – начиная с 2009 года. И можно сказать, мол, раньше же это не переросло в войну.

Но учения этого года проходят в абсолютно новых условиях. Отношения Лукашенко с Путиным развиваются в одном направлении – в сторону все более тесной интеграции, в том числе и в военном отношении.

Не стоит забывать, что под тем же соусом "учений" Кремль еще весной согнал к границам Украины и в оккупированный Крым больше 100 тысяч солдат с оружием и военной техникой. И большая часть этой техники по-прежнему остается вблизи украинской границы. Кроме как постоянное наращивание сил это рассматривать нельзя.

Лукашенко и Путин договаривались о создании чуть-ли не единой армии

То же самое повторится и в Беларуси. Ведь не зря накануне старта учений Лукашенко и Путин в Москве договаривались о создании чуть-ли не единой армии. Хотя в настоящее время Россия уже установила постоянное военное присутствие в Беларуси.

Например, недавно открытый совместный учебный центр военно-воздушных сил в Гродно, прямо у белорусской границы с Польшей и Литвой. И выглядит довольно странно, когда в учебный центр перебрасывают боевые истребители.

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Кроме того, сразу после встречи с Путиным Лукашенко вдруг заявил, что больше тысячи километров границы с Украиной представляют собой угрозу безопасности Беларуси, а потому он готов купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 на сумму в 1 миллиард долларов, чтобы развернуть их в сторону Киева.

Но, стоит понимать, что у Лукашенко таких денег нет. Он ведь постоянно выпрашивает у Путина кредиты. Поэтому размещаться С-400 будут сугубо за счет Кремля и в его же интересах.



Лукашенко все время выпрашивает у Путина новые кредиты / Коллаж 24 канала

Путин стремится к интеграции Беларуси, в первую очередь, в военном плане. Ему не нужен новый регион, ему нужен новый полигон. Усиление влияния Кремля на Минск, в сочетании с постоянно растущей оперативной совместимостью оборонного сектора двух стран и совместным обучением, позволяет Путину переместить свои войска на 650 километров ближе к границам НАТО – к границе Польши.

Путин фактически берет в кольцо Украину

В то же время, Путин фактически берет в кольцо и Украину. Что касается нашей страны, то кроме реальной угрозы военной атаки, российские войска в Беларуси снова напоминают НАТО о старом ультиматуме Путина: если Украина вступит в НАТО, Россия готова развязать полномасштабную войну уже против Альянса.

И, несмотря на все публичные заявления Путина и Лукашенко, Кремль не станет поглощать Беларусь. Российскому диктатору выгодно вести войну против Запада чужими руками. Ведь всегда можно сослаться на то, что это безумный режим непризнанного президента Лукашенко ведет свою войну, а Кремль здесь вовсе не при чем.

И так происходит уже сегодня. Например, во время пресс-конференции после встречи в Москве, Путин отвертелся от миграционного кризиса устроенного Лукашенко. Хотя все мы понимаем – не было бы поддержки Кремля, не было ни кризиса, ни самого Лукашенко.

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