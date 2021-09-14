За словами Лукашенка, він тепер і з півдня своєї країни відчуває загрозу для себе. Тобто з боку України, від якої він і хоче захищатися ракетною російською зброєю.

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Лукашенка примусили витратити гроші на російську зброю

Путін дав Лукашенку черговий кредит, проте зробив хитро, що ті позичені гроші примусив Лукашенка витратити на купівлю нікому не потрібної російської зброї. Тобто Путін на Лукашенку двічі заробить – і на відсотках за позичені гроші, і продавши йому за ті гроші свій непотріб.

Російські С-400 можна назвати непотребом можна з двох причин. По-перше, тому що Україна, звісно, не збирається на Білорусь нападати, то ж купувати ті ракети для захисту від України – це фактично марнотратство, адже їм доведеться роками просто іржавіти.

По-друге, дурна слава російських С-400 давно вже гуляє світом, відколи ці комплекси, наприклад, не змогли в Сирії вберегти від американських ракет військовий аеродром. Тому Путін буквально "розвів Лукашенка на гроші". Утім, Лукашенко з того лише, чомусь, радий і носитиметься з тими російськими ракетами, наче дурень з писаною торбою.

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РК можуть залишитись в руках росіян

Мало б бути абсолютно байдуже на марнотратства білоруського диктатора, якби не один дуже важливий момент – немає впевненості, що російськими С-400 на білорусько-українському кордоні гратимуться білоруси. Можливо, ті ракетні комплекси залишаться в руках і під контролем росіян – тобто команду на запуск віддаватиме насправді не Мінськ, а Москва.



Команду на запуск РКможе віддавати Москва / Фото з сайту Кремля

Це означає, що так звана купівля Лукашенком російських ракетних комплексів – лише бутафорія, це прикриття, легенда для передислокації російських ракетних частин на білоруську територію. Водночас тими ракетами росіяни можуть цілитися в Україну ще й з півночі.

Передислокація військ Росії на територію Білорусі

Водночас Росія передислоковує до північних кордонів України не тільки ракетні війська – передислоковує вона також авіацію та артилерію. Це все відбувається під прикриттям спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Під ті навчання до Білорусі й перекидають тепер російські військові частини зі зброєю – з літаками, танками та гарматами.

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Є обгрунтовані побоювання, що після закінчення цих навчань назад до Росії повернеться хіба що частина піхоти, тоді як усе решта залишиться – тобто "під соусом" спільних навчань нині фактично відбувається масштабна передислокація російських військ на білоруську територію до українського кордону.

Підтвердженням відповідного припущення є той факт, що росіяни не допустили на ці навчання міжнародних спостерігачів – отже ніхто інший не зможе порахувати, скільки російських військ зайшло в Білорусь на ці навчання та скільки їх потому з Білорусі вийшло. Ніхто не знатиме, скільки саме російських військ накопичені в Білорусі біля північних кордонів України, від яких до Чернігова – 70 кілометрів, а до Києва – лише 200.

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