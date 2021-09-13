В то же время Кремль позволяет развитию таких событий. Об этом в эфире авторской программы "Между прочим" на 24 канале с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским сказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
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"На самом деле Кремлю не надо Беларусь. Ему нужны ресурсы", – подчеркнул Бессмертный.
Кремль хочет превратить Крым и Беларусь в "авианосцы"
Он объяснил, что Владимир Путин хочет превратить Беларусь в "привязанный к берегу максимально вооруженный авианосец":
- Крым он хочет направить на Средиземноморье, Север Африки, Ближний Восток;
- Беларусь – на страны Скандинавии, Балтии, Украину и Центральную Европу.
"Путина не интересует ни социальное положение Беларуси, ни уровень развития экономики. Он смотрит на государство как на территорию и на ресурс, чтобы изменить военно-политический баланс в этом регионе. Это основная задача", – пояснил Бессмертный.
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Отношения Беларуси и России: последние новости
- Путин и Лукашенко договорились о создании Союзного государства.
- Беларусь намерена закупить российское вооружение более чем на миллиард долларов.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Путин хочет захватить Беларусь.
- Эксперты считают, что Кремль хочет контролировать все постсоветское пространство.