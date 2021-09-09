Прежде всего речь идет об Украине и Беларуси. Об этом в эфире 24 канала отметил представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Оккупанты чувствуют угрозу

По его словам, Россия ощущает сопротивление международного сообщества относительно попыток оккупировать Беларусь, создать единую страну.

Это все создает у Путина ощущение, что весь мир – против него. Он начинает показывать миру свою военную силу. Мол, если вы против – я начну "играть мускулами",

– подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что государство-агрессор видит для себя угрозу на Южном фронте, а также – от Средней Азии. Потому что если талибам оставили оружие, то остается вопрос, против кого они его будут применять.

Кстати! В Афганистане до сих пор находятся более 150 украинцев. В Министерстве иностранных дел сообщили, что граждане не являются журналистами, работниками международных организаций или общественными активистами.

Кроме этого, Россия чувствует угрозу из-за суда относительно "Северного потока-2", который не дает ей возможности 100-процентно использовать газопровод как геополитическое оружие.

Гармаш сказал, какие страны Россия хочет оккупировать: смотрите видео

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