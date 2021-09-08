Дата начала транзита газа теперь фактически зависит от немецкого регулятора. Российская компания заинтересована в том, чтобы запустить газопровод чем быстрее.

Обратите внимание Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Украину

В "Газпроме" пока этого не комментируют

Представители российского "Газпрома" не дали никаких комментариев относительно информации о запуске "Северного потока-2". Однако журналисты уже успели окрестить возможный транзит газа "победой Ангелы Меркель", которая вопреки США выступала за строительство газопровода.

Сейчас строительство "Северного потока-2" фактически завершено. Осталось состыковать немецкую и датскую секции и провести определенные наладочные работы.

Обратите внимание! Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский газопровод заработает уже через несколько дней.

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