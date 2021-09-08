Дата начала транзита газа теперь фактически зависит от немецкого регулятора. Российская компания заинтересована в том, чтобы запустить газопровод чем быстрее.
Обратите внимание Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Украину
В "Газпроме" пока этого не комментируют
Представители российского "Газпрома" не дали никаких комментариев относительно информации о запуске "Северного потока-2". Однако журналисты уже успели окрестить возможный транзит газа "победой Ангелы Меркель", которая вопреки США выступала за строительство газопровода.
Сейчас строительство "Северного потока-2" фактически завершено. Осталось состыковать немецкую и датскую секции и провести определенные наладочные работы.
Запуск "Северного потока-2": Главное
- Россия фактически завершает строительство газопровода, по которому будет транспортировать газ в Германию в обход Украины. Это чревато убытками.
- В июле 2021 года президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали соглашение, фактически разблокировавшее строительство "Северного потока-2", которое было заморожено из-за санкций США.
- В украинском "Нафтогазе" уверены, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины, что подрывает нашу безопасность.
- Во время переговоров в Вашингтоне Джо Байден и Владимир Зеленский подняли вопрос российского газопровода. По словам президента Украины, он получил "некоторые гарантии".