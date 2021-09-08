Дата початку транзиту газу тепер фактично залежить від німецького регулятора. Російська компанія зацікавлена в тому, щоб запустити газопровід чимшвидше.

Зверніть увагу Посланець США щодо "Північного потоку-2" приїде в Україну

У "Газпромі" поки цього не коментують

Представники російського "Газпрому" не дали жодних коментарів щодо інформації про запуск "Північного потоку-2". Однак журналісти вже встигли охрестити можливий транзит газу "перемогою Ангели Меркель", яка всупереч США виступала за будівництво газопроводу.

Зараз будівництво "Північного потоку-2" фактично завершене. Залишилося зістикувати німецьку та данську секції та провести певні налагоджувальні роботи.

Зверніть увагу! Напередодні голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський газопровід запрацює уже через декілька днів.

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