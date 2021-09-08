Дата початку транзиту газу тепер фактично залежить від німецького регулятора. Російська компанія зацікавлена в тому, щоб запустити газопровід чимшвидше.
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У "Газпромі" поки цього не коментують
Представники російського "Газпрому" не дали жодних коментарів щодо інформації про запуск "Північного потоку-2". Однак журналісти вже встигли охрестити можливий транзит газу "перемогою Ангели Меркель", яка всупереч США виступала за будівництво газопроводу.
Зараз будівництво "Північного потоку-2" фактично завершене. Залишилося зістикувати німецьку та данську секції та провести певні налагоджувальні роботи.
Запуск "Північного потоку-2": головне
- Росія фактично завершує будівництво газопроводу, яким транспортуватиме газ до Німеччини в обхід України. Це загрожує нашій країні збитками.
- У липні 2021 року президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель підписали угоду, яка фактично розблокувала будівництво "Північного потоку-2", яке було заморожене через санкції США.
- В українському "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовуватиме газ як зброю проти України, що підриває нашу безпеку.
- Під час переговорів у Вашингтоні Джо Байден та Володимир Зеленський порушили питання російського газопроводу. За словами президента України, він отримав "деякі гарантії".