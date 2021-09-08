Про це розповіла радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, після завершення будівництва газопроводу Німеччина повинна його сертифікувати.

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Водночас Єврокомісія має підтвердити цю сертифікацію. Однак вже зараз видно, що Росія планує запустити "Північний потік-2", не дочекавшись необхідних рішень.

Наприкінці цього тижня ми продовжимо говорити про це в Києві, куди приїде Амос Хохштайн, робота якого спрямована на гарантування енергетичної безпеки в Європі,

– заявила Зеркаль.

Зверніть увагу! У Росії 6 вересня заявили, що газопровід "Північний потік-2" запрацює найближчим часом. За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, це питання кількох днів.

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