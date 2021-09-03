Зокрема, за словами глави "Нафтогазу", гарантії енергетичної безпеки для України обговорювали президенти Володимир Зеленський і Джозеф Байден.
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Перемога буде за Україною
За словами Вітренка, Україні пообіцяли санкції, які повністю зупинять "Північний потік-2" в разі, якщо він використовуватиметься як геополітична зброя проти України.
Так само ми зустрічалися зі спецпредставником американського уряду Амосом Хохштейном. Ми також певні, що перемога в цій війні буде на нашому боці,
– заявив Юрій Вітренко.
Гарантії для України
Керівник "Нафтогазу" також зазначив, що справжні гарантії, які потрібні Україні – це не папери, підписані західними політиками, а контракти на транзит газу через Україну.
"Якщо таких контрактів не буде, якщо "Газпром" продовжить блокувати доступ європейських компаній до транзиту через Україну, тоді мають бути санкції. Це й буде доказом використання газу як геополітичної зброї", – наголосив Вітренко.
Коротко про ситуацію з "Північним потоком-2":
- Раніше президент США Джозеф Байден вирішив зняти санкції проти оператора "Північного потоку-2", що фактично дозволило безперешкодно завершити будівництво газопроводу.
- Натомість Штати разом з Німеччиною пообіцяли Україні гарантувати енергетичну безпеку, щоб Росія не використовувала трубопровід як геополітичну зброю.
- Втім, звичайні обіцянки – не те, чого очікувала Україна. Наприклад, посол Андрій Мельник заявив, що після такого рішення НАТО має гарантувати Україні вступ, щоб захистити її.
- До слова, днями російський "Газпром" заявив, що перша нитка "Північного потоку-2" вже фактично готова до запуску.