Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що "Північний потік-2" – це найбільший геополітичний проєкт Кремля. Він є серйозною загрозою для України.

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Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО,

– наголосив Мельник.

За словами посла, цим країни Заходу мають продемонструвати "нову мужність".

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